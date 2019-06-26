رسميًّا.. إبراهيم غالب ينضم إلى الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع إبراهيم غالب لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم النصر السابق، إبراهيم غالب، أثناء توقيع عقود انضمامه إلى عنابي سدير لمدة موسم رياضي واحد في صفقة انتقال حر.

وانضم إبراهيم غالب إلى نادي النصر عام 2006، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم، ثم جدد تعاقده لمدة 5 أعوام، قبل أن يقوم بتجديد عقده للمرة الثالثة التي انتهت هذا العام، ولم تقم الإدارة بالتجديد له ليرحل عن العالمي.

ويلعب إبراهيم غالب في مركز الوسط المدافع، وحصد مع نادي النصر العديد من الألقاب، ومنها بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2013/ 2014، و2014/ 2015، بجانب النسخة الاستثنائية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج إبراهيم غالب، صاحب الـ28، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ببطولة كأس ولي العهد موسم 2014، وكأس الأمير فيصل بن فهد 2008، وبطولة بني ياس الدولية موسم 2013/ 2014.