رسميًّا.. استكمال الدوري المصري بعد كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن استكمال بطولة الدوري بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك على الرغم من اعتراض النادي الأهلي على ذلك.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 من شهر يوليو المقبل، الأمر الذي يصعب تنفيذ مطب النادي الأهلي بإنهاء الدوري المصري لكرة القدم قبل انطلاق المسابقة القارية.

ظروف إجبارية:

وجاء البيان كالتالي: “الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيًّا يستوجب تكاتف كل الجهود، لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019”.

وتابع: “وهو ما زاد من مسؤوليتنا جميعًا، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبًا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة”.

وواصل بيان اتحاد الكرة: “فضلًا عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات. ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدًا كبيرًا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم”.

وأضاف: “لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية، ولكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية”.

مطالب الأهلي.. حق مشروع:

وأردف: “ونحن نقدِّر النادي الأهلي كنادٍ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسؤولي الأندية ونتفهم جيدًا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم، وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية”.

وأكد الاتحاد المصري أن رغبة النادي الأهلي بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كأس الأمم الإفريقية هي في الأساس رغبته أيضًا، ولكنها تصطدم بالواقع، وتابع: “وهو أن الوقت لم يعد سامحًا بذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية”.

واستكمل: “وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية.. والنادي الأهلي الذي نراهن دائمًا على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن، ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية”.

ترحيل فترة القيد الإفريقي:

وبشأن اعتراض النادي الأهلي على موعد القيد الإفريقي، أكد اتحاد الكرة أنه قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس، استنادًا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي، ويسعي بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الإفريقية.

وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.

تطبيق تقنية الفيديو:

وعلق اتحاد الكرة على طلب النادي الأهلي بتطبيق تقنية حكم الفيديو قائلًا: “الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسؤولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه”.