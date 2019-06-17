رسميًّا.. اعتماد القوائم النهائية لمرشحي إدارة الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن تلقيه خطابًا رسميًّا، اليوم الاثنين، من الهيئة العامة للرياضة، تضمن ما ورد إلى اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بشأن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة مجلس الإدارة لمدة الأربعة أعوام المقبلة.

وتضمن قائمتين مرشحتين لإدارة نادي الهلال والقائمة النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي ستعقد مساء يوم غد الثلاثاء.

وسيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية بتاريخ 16/ 10/ 1440هـ لمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات [email protected]، وذلك وفق نموذج الطعون.

وجاءت القائمة المرشحة الأولى كالتالي؛ فهد بن نافل رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.

وضمت القائمة المرشحة الثانية موسى الموسى رئيسًا، وفي العضوية كلًّا من؛ مشاري بن فواز زيد المسعد، يعقوب بن يوسف محمد المطير، عبدالله بن عبدالرحمن محمد سعيد، فيصل بن عبدالرحمن سعد سعيد وفيصل أبو اثنين.