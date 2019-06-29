رسميًّا .. الاتفاق يضم سيدريك يامبيري لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلنت إدارة نادي الاتفاق عن تعاقدها مع اللاعب سيدريك يامبيري، لاعب نادي ديجون الفرنسي ومنتخب إفريقيا الوسطى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر أن اللاعب سيدريك يامبيري سيُمثل الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتفاق لمدة ثلاث سنوات.

وسبق للاعب سيدريك يامبيري اللعب في صفوف نادي أنجي ماكشالا الروسي ونادي بوردو الفرنسي، كما أنه يلعب في مركزي خط الوسط المدافع واللاعب المدافع في المنطقة الخلفية.

ويسعى نادي الاتفاق للتعاقد مع أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن الاتفاق كان قد أعلن عن تعاقده مع المدرب الوطني خالد العطوي، بالإضافة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي روجيرو كوتينيو من صفوف نادي الفيصلي.

وكان خالد الدبل فاز برئاسة نادي الاتفاق لمدة أربع سنوات بالتزكية.

واحتل نادي الاتفاق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي برصيد 33 نقطة.