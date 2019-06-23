رسميًّا.. الحزم يُجدد عقد إيسايلا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الحزم، قبل قليل، عن تجديد عقد الروماني دانيال إيسايلا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم رياضي إضافي.

وأشار نادي الحزم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه قام بتغييرات على الجهاز الفني، اشتملت التعاقد مع مدرب اللياقة الإيطالي باولو باتوسنيك، ومدرب حراس الروماني جورج كتالين.

كما أعلن نادي الحزم عن تجديد عقد مساعدي إيسايلا، الرومانيين كاجسكا جابريل وجورج سورين، ليستمرا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وتولى إيسايلا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الموسم الماضي، وقاده خلال 33 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 9 مرات، وتعادل في 10 مواجهات، وتلقى 14 هزيمة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ملحق البقاء والهبوط في الدوري، ولعب مباراة فاصلة ضد الخليج، ليستمر في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.