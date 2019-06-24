رسميًّا.. الهويدي رئيسًا لنادي الباطن بالتزكية

المواطن - مروة نبيل

عقدت، مساء اليوم الاثنين، الجمعية العمومية لنادي الباطن لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتم تزكية ناصر الهويدي رئيسًا للسماوي.

وضمت قائمة الهويدي خلال الأربعة أعوام المقبلة مبارك الظفيري نائبًا للرئيس، وفي عضوية مجلس الإدارة كل من؛ محمد العفاسي، ضيدان الشمري، عايد الحربي، عبدالله الوباري، زياد العدواني، ذياب المريخي وسلطان الغضبان.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن رسميًّا إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.