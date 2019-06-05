رسميًّا.. بوفون يرحل عن باريس سان جيرمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، رسميًّا عن رحيل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي بوفون عن صفوفه بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي 2018/ 2019.

وكتب باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بوفون أنت رجل نبيل داخل وخارج الملعب، كما أنك كنت زميلًا غير عادي. نتمنى لك التوفيق في المستقبل”.

وكان بوفون صاحب الـ41 عامًا، قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 خلال صفقة مجانية، وتوج معه ببطولتي الدوري الفرنسي والسوبر المحلي.

وخاض حارس المرمى الإيطالي بوفون 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 9 مرات، واهتزت شباكه بـ25 هدفًا.