رسميًّا .. خالد البلطان رئيسًا لـ الشباب بالتزكية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الجمعية العمومية في نادي الشباب عن تنصيب خالد البلطان رئيسًا لـ الليث، لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ الشباب عبر تويتر أن خالد البلطان أصبح رئيسًا للنادي بالتزكية بعد عدم وجود أي منافس أمامه في انتخابات الشباب خلال الفترة الأخيرة.

وضمت قائمة خالد البلطان كلًّا من: خليف الهويشان، فهد العليان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني، فهد الشعلان، تركي المعجل.

ويحظى خالد البلطان بقبول واسع بين جماهير نادي الشباب، بسبب نجاحاته خلال الفترة الماضية، وتحقيقه العديد من الإنجازات.

وأصبح المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك المصري، قريبًا من العودة لـ الدوري السعودي للمحترفين وتدريب أحد الأندية.

وقالت تقارير صحافية: إن كريستيان جروس سيتولى تدريب نادي الشباب قريبًا خلفًا لـ المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، والذي رحل بعد نهاية موسم 2018- 2019.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أقال المدرب جروس من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد التعادل مع نادي الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويملك جروس خبرة التدريب في الدوري السعودي، حيث سبق له تدريب النادي الأهلي والفوز معه بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015- 2016.