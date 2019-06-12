رسميًّا .. ريال مدريد يضم رابع صفقاته الصيفية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني- منذ قليل- عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي ريال مدريد عبر تويتر أن اللاعب فيرلاند ميندي سيُمثل الفريق الأول بالنادي الملكي لمدة ست سنوات وحتى صيف عام 2025.

ويذكر أن ريال مدريد دفع 50 مليون يورو لنادي ليون للتعاقد مع اللاعب فيرلاند ميندي صاحب الأصول السنغالية.

ويُعد اللاعب فيرلاند ميندي هو رابع صفقة يضمها نادي ريال مدريد في صيف عام 2019، بعد التعاقد مع البرازيلي إيدر ميليتاو من صفوف نادي بورتو البرتغالي والبلجيكي إدين هازارد من نادي تشيلسي الإنجليزي والصربي لوكا يوفيتش من صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عشاق النادي الملكي أنه سيتعاقد مع أقوى الصفقات من أجل استعادة الريال للقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد 2019-2020.

ويطارد نادي ريال مدريد حاليًّا الفرنسيان بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع أحدهما في الميركاتو الصيفي.