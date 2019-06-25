رسميًّا.. شركة S TEAM تسوق تذاكر ومتجر الأهلي

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء يوم الثلاثاء، عقدًا مع شركة S TEAM الرياضية، ستكون بموجبه مسوقًا حصريًّا لتذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم ومشغلًا لمتجر الراقي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع العقد بحضور رئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ، والرئيس التنفيذي لشركة S TEAM، خالد الربيعان.

وأكد أحمد الصائغ أن التعاقد مع الشركة الرائد في مجال التسويق الرياضي يأتي ضمن خطط وضعتها إدارة النادي الأهلي بدعم مباشر من الأمير منصور بن مشعل تهدف إلى التعاقد مع أفضل الشركات لتقديم منتج مميز لجماهير الراقي.

وتابع الصائغ تصريحاته قائلًا: “كما تأتي تلك الخطط ضمن إستراتيجية وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي لتعزيز الجانب الاستثماري بما يسهم في زيادة المداخيل المالية”.