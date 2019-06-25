رسميًّا.. عبدالله أبانمي رئيسًا لنادي الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

فاز عبدالله أبانمي برئاسة مجلس إدارة نادي الفيحاء خلال الأربعة أعوام المقبلة، بعد تفوقه على منافسه محمد الدهش في الانتخابات التي أُجريت اليوم الثلاثاء.

وضمت قائمة أبانمي لعضوية مجلس إدارة نادي الفيحاء كلًّا من؛ ماهر بن عثمان أباحسين، ماجد بن نافع الحربي، أمجد بن محمد القديري، عثمان بن إبراهيم الشنيفي، وحسام بن محمد الربيعة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء سعود الشلهوب قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن منصبه بعد نهاية فترته الرئاسية، ولم يتقدم أي مرشح بأوراقه خلال الفترة الأولى، قبل أن يتقدم عبدالله أبانمي ومحمد الدهش في الفترة الثانية.