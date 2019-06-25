روحاني: لا نريد حربًا مع أمريكا

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أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، أن بلاده لا تبحث عن الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها سترد على أي اعتداء “بشكل حاسم”.

وقال الرئيس الإيراني: “إذا انتهكت واشنطن المجال الجوي الإيراني مجددًا، مثلما يصر المسؤولون الإيرانيون أن طائرة أمريكية مسيرة فعلت ذلك الأسبوع الماضي، فإن طهران ستتصدى لذلك”.

ونقلت وكالة رويترز عن روحاني قوله: “إذا أراد الأمريكيون انتهاك مياه إيران أو مجالها الجوي، فإن القوات المسلحة الإيرانية لديها واجب مواجهتهم وسيدخلون في اشتباك حاسم”.

وأوردت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني أبلغ نظيره الفرنسي بأن إيران لن تعاود التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.