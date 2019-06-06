روسيا: الوضع معقد للغاية في السودان لكن نرفض التدخل الخارجي

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أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال مع جميع القوى في السودان، فيما أكدت أنها تؤيد حل القضايا من خلال الحوار.

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن على اتصال مع جميع القوى الاجتماعية والسياسية في السودان، وتحدثت مع قادة “المجلس الانتقالي” وقوى المعارضة وقوى سياسية أخرى”.

وأضاف: “الوضع معقد للغاية، لكننا نؤيد حل كل القضايا عبر الحوار الوطني، ووضع قرارات توافقية للفترة الانتقالية، التي ينبغي أن تنتهي بالانتخابات”.

وشدد بوغدانوف على أن روسيا “تعارض التدخل الأجنبي في النزاع السياسي الداخلي السوداني”، لافتا إلى ضرورة “استعادة النظام ومحاربة المتطرفين والمحرضين الذين لا يرغبون في استقرار السودان”.