رونالدو يستعيد ذكريات التهديف من الركلات الحرة

المواطن - مروة نبيل

استعاد النجم كريستيانو رونالدو ذاكرة التسجيل من الركلات الحرة بعد غياب لمدة عام تقريبًا، وذلك خلال مباراة البرتغال ضد سويسرا المُقامة الآن.

وتلعب البرتغال ضد سويسرا الآن على ملعب “دو دراجاو”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن رونالدو سجل هدفًا بشكل مباشر من ركلة حرة سواء مع يوفنتوس أو المنتخب البرتغالي للمرة الأولى منذ مباراة برازيل أوروبا ضد إسبانيا في كأس العالم 2018.

وبعد تسجيله لهدف في مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم، رفع كريستيانو رونالدو رصيده إلى 85 هدفًا دوليًّا، ليكون الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

ومن المُقرر أن يُلاقي الفائز من مباراة البرتغال ضد سويسرا اليوم، الفائز من مواجهة إنجلترا وهولندا التي ستُقام، يوم غد الخميس، في نهائي دوري الأمم الأوروبية المُقرر إقامته، في التاسع من شهر يونيو الجاري.