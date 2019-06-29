رويترز: اتفاق سعودي روسي لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

المواطن - متابعة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت: إن روسيا اتفقت مع المملكة على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر، فيما تتعرض أسعار النفط لضغط من جديد بسبب زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتابع بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين أن الاتفاق، الذي سينتهي العمل به يوم الأحد، سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وقال بوتين: سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق بفترة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر“.

ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020، كما أن موافقة روسيا تعني أن اجتماع أوبك+ قد يكون سلسًا.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من يوليو المقبل لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا. ولا تشارك الولايات المتحدة في الاتفاق.