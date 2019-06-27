رياض محرز يُهدد حلم محمد صلاح

المواطن - محمد سمعه

نجح رياض محرز في قيادة منتخب الجزائر للفوز على السنغال اليوم بهدف دون ردّ ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في المجموعة الثالثة لـ بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وشارك رياض محرز في التشكيل الأساسي لـ منتخب الجزائر خلال مباراتي كينيا والسنغال في أول جولتين من مرحلة دور المجموعات.

وتحدّث رياض محرز قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا أنه يريد الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ المنتخب الجزائري.

منافسة شرسة منتظرة

وأضاف رياض محرز أنه سيتنافس مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لمعرفة أين يستطيع أن يذهب كل من المنتخب المصري وشقيقه الجزائري في البطولة الإفريقية.

وربما يكون فوز رياض محرز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي مانشستر سيتي موسم 2018-2019، يكون دافعًا قويًا له لقيادة المنتخب الجزائري من أجل حصد لقب كأس أمم إفريقيا.

وسجّل رياض محرز حتى الآن هدفًا وحيدًا للمنتخب الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا، وكان في شباك منتخب كينيا في الجولة الأولى والتي أُقيمت يوم الأحد الماضي.

ويستعدّ رياض محرز للعب مع المنتخب الجزائري ضد منتخب تنزانيا يوم الاثنين المقبل في إطار لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وشارك رياض محرز في مباراة الجزائر والسنغال والتي فاز بها منتخب الجزائر بهدف دون ردّ سجله اللاعب يوسف البلايلي في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية.

وسيُشارك رياض محرز مع المنتخب الجزائري في دور الستة عشر في بطولة كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على السنغال وحصد ست نقاط، مكنت المنتخب الجزائري من صدارة المجموعة الثالثة في الكان الإفريقي.

وسبق للاعب رياض محرز الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مع نادي ليستر سيتي في موسم 2015-2016 وتحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري.