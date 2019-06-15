ريال مدريد يضم تاكيفوسا كوبو ميسي اليابان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعاقده مع اللاعب الياباني تاكيفوسا كوبو، لاعب نادي طوكيو إف سي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر راديو توك سبورت الإنجليزي أن اللاعب تاكيفوسا كوبو سينضم إلى أكاديمية نادي ريال مدريد بداية من شهر يوليو المقبل، حيث سيرتدي قميص النادي الملكي لمدة ست سنوات.

وتحدث تاكيفوسا كوبو بعد انضمامه لصفوف فريق ريال مدريد قائلًا: أنا سعيد للغاية.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن نادي ريال مدريد نجح في ضم اللاعب تاكيفوسا كوبو بعد منافسة قوية مع برشلونة الإسباني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد يضم سادس صفقاته:

ويُعد اللاعب تاكيفوسا كوبو هو سادس صفقة يضمها نادي ريال مدريد بعد التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي والبرازيلي إيدر ميليتاو لاعب نادي بورتو البرتغالي والبرازيلي رودريغو لاعب نادي سانتوس البرازيلي والصربي لوكا يوفيتش من صفوف نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني والفرنسي فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي.

وبعد تعاقد ريال مدريد مع اللاعب تاكيفوسا كوبو، يفكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التحرك للتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويذكر أن تاكيفوسا كوبو كان قريبًا من الانضمام لفريق برشلونة الإسباني في أغسطس من عام 2011، وظل يتدرج في صفوف الناشئين داخل نادي برشلونة، ولكن النادي الكتالوني وجد أنه لن يستطيع التعاقد مع تاكيفوسا كوبو لمخالفة شروط ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في ضم اللاعبين الناشئين، ليعود تاكيفوسا كوبو بعد ذلك إلى اليابان في مارس من عام 2015.

وسبق للاعب تاكيفوسا كوبو اللعب في صفوف نادي يوكوهاما مارينوس الياباني، كما أنه لعب مع فريق طوكيو إف سي في الفترة من عام 2016 حتى عام 2019.