ريفالدو: منتخب البرازيل لم يعد مرشحًا للفوز بلقب كوبا أمريكا

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم منتخب البرازيل السابق ريفالدو، أن السامبا لم يعد المرشح الأوفر حظًّا للفوز بلقب كوبا أمريكا 2019، بعدما تأكد غياب النجم المتألق نيمار دا سيلفا؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشدد ريفالدو على أن غياب نيمار عن صفوف منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، سيفتح الباب أمام ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على لقب كوبا أمريكا 2019، رغم أن جميع الترشيحات كانت تتوقع فوز السامبا خاصة أن البطولة في البرازيل.

وقال نجم منتخب البرازيل السابق: “أرى أن المنتخب البرازيلي مرشحًا للفوز بالألقاب عندما يكون نيمار مع الفريق فقط، إنه لاعب يصنع الفارق”.

وتابع ريفالدو تصريحاته بشأن نيمار قائلًا: “بعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، يرغب نيمار في أن يؤكد للجميع أنه لاعب من طراز عالمي. المنافسة الآن أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت سابق”.

إصابة نيمار:

وتأكد بشكل رسمي غياب نيمار عن بطولة كوبا أمريكا 2019 المُقرر إقامتها في البرازيل، يوم 14 من شهر يونيو الجاري، بعد إصابته في مباراة البرازيل ضد قطر الودية، حيث تعرض لتمزق في أربطة الكاحل.

وكان يحلم نيمار بالمشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2019، الأمر الذي يُعزز فرص منتخب السامبا في التتويج باللقب؛ نظرًا للدعم الجماهيري الذي سيحظى به.