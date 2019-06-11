ريماس منصور توجه رسالة للدفاع المدني

المواطن - الرياض

اعتذرت الفنانة ريماس منصور، للدفاع المدني بعد أن اشتكت من تأخر وصولهم إلى شقتها المحترقة، وقدمت الشكر لهم على جهودهم.

وأوضحت الفنانة أنها لم تنتبه للوقت حينها، وأن ما بدر منها من انتقادها للدفاع المدني كان بسبب الخوف والارتباك الذي مرت به وقت الحادث، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى سجل المكالمات وجدت أن الفرق بين أول وآخر اتصال للدفاع المدني كان 5 دقائق.

يذكر أن فرق الدفاع المدني بالرياض تمكنت من إخماد حريق اندلع في شقة الفنانة ريماس منصور، نتج عن تماس كهربائي بالمكيف، فيما اشتكت الفنانة من تأخر الدفاع المدني في مباشرة الواقعة.

وكانت قوات الدفاع المدني بالرياض قد تمكنت، من إخماد حريق اندلع في شقة الفنانة ريماس منصور، نتج عن تماس كهربائي بالمكيف.

وأظهر مقطع فيديو صوّرته الفنانة خروج الدخان من شقتها، الواقعة بحي الورود بالرياض، وظلت تصرخ لمدة طويلة، قائلة إن الدفاع المدني تأخر، كاشفة عن خروج الجيران من شققهم، وخروج أمها وشغالتها.

من جانبه، أوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض ‎الرائد محمد العتيبي، تلقي بلاغ بحدوث حريق بحي الورود في شقة بالدور الأول في عمارة عند الساعة 2.06 ظهراً، ووصلت الفرقة الأولى للموقع عند الساعة 2.15، أي بعد 9 دقائق.

وأضاف أنه تمت مباشرة الحريق وإخلاء العمارة، وإخماده بالكامل دون إصابات أو احتجاز ولله الحمد، ومن خلال المعاينة اتضح أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي في سلك المكيف.