رينار يكشف المستور قبل مباراة المغرب ضد ناميبيا

المواطن - محمد سمعه

تحدّث المدرب الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم عن كواليس رحيل اللاعب عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر عن معسكر أسود الأطلس قبل إقامة مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال المدرب الفرنسي قبل مباراة المغرب ضد ناميبيا: مغادرة حمدالله لمعسكر المنتخب المغربي قبل بداية البطولة أفضل من المغادرة أثناء البطولة، الأمر أثّر على لاعبي المنتخب المغربي لساعات فقط بعد حدوثه ولكن تم تجاوزه سريعًا.

ويُذكر أن عبدالرزاق حمدالله كان قرر الرحيل عن معسكر المنتخب المغربي بعد الدخول في خلاف مع اللاعب فيصل فجر، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة المغرب ضد ناميبيا.

توقيت المباراة

وستُقام مباراة المغرب ضد ناميبيا اليوم في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.

وكان المدرب هيرفي رينار صرّح قبل مباراة المغرب ضد ناميبيا أن المنتخب المغربي ليس المنتخب الوحيد المرشح للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تُوجد منتخبات أقوى منه على الورق على حد وصفه.

الفوز بالنقاط الثلاث هو الهدف الأبرز

وأشار رينار إلى أن المنتخب المغربي سيدخل مباراة المغرب ضد ناميبيا بكل قوة وتركيز من أجل تحقيق النقاط الثلاث والتفكير في كل مباراة بمفردها للمضي بشكل جيد في البطولة.

وقبل إقامة مباراة المغرب ضد ناميبيا، يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة والتي تُسمى مجموعة الموت رفقة منتخبي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

ويسعى المنتخب المغربي لاستغلال مباراة المغرب ضد ناميبيا للفوز ورفع الروح المعنوية، خاصة أن منتخب أسود الأطلس خسر أول مباراتين وديتين له قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمام منتخبي جامبيا وزامبيا.

وسبق للمدرب هيرفي رينار الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا كمدرب في مناسبتين مع منتخب زامبيا في 2012 ومع منتخب كوت ديفوار في عام 2015، حيث ستكون مباراة المغرب ضد ناميبيا هي الانطلاقة الحقيقية للمدرب الفرنسي للتحرك نحو الفوز بلقبه الثالث في الأمم الإفريقية.