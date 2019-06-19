زلزال بقوة 6.7 درجة ريختر يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

المواطن - متابعة

أكدت السلطات اليابانية، صباح اليوم الأربعاء، أن 16 شخصًا على الأقل أصيبوا جراء زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال غربي البلاد.

وأصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي قد تحدث في أعقاب الزلزال.

وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 9 آلاف منزل بشكل مؤقت في مقاطعتي ياماجاتا ونيجاتا.

وضرب زلزال اليابان أمس ، فيما أعلنت صحيفة يابانية “كيودو” أن عدد ضحايا الزلزال الأول ارتفع إلى 26 شخصًا، مع إصابة شخص بجروح خطيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة الذي وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو باليابان، على عمق 30 كيلومترًا.

وشعرت 13 محافظة في اليابان بالهزات الأرضية ووصلت درجة الزلزال إلى أكثر من 6 درجات في محافظة ياماغاتا حسب المقياس الياباني المؤلف من 7 درجات، ووصلت قوة الزلزال في محافظة نيغاتا إلى 6 درجات، كما تم تسجيل تسونامي وصل إلى 10 سم بالقرب من الساحل.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزال شدته 6.3 درجة بمقياس ريختر، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، قبالة سواحل منطقة ميازاكي جنوب غربي اليابان، حيث استبعدت السلطات حصول تسونامي.