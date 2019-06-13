المواطن - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى اعتماد مجلس إدارة الهيئة تعيين د. حسام بن عبدالوهاب زمان رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وبهذه المناسبة رفع د. أحمد العيسى خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم المستمر لقطاع التعليم عمومًا وهيئة تقويم التعليم والتدريب ومشاريعها التطويرية في تقويم التعليم وتحسين جودته على وجه الخصوص. وأوضح د. العيسى أن قرار المجلس يأتي في ضوء موافقة المقام السامي الكريم على ترشيح د. حسام زمان لرئاسة الهيئة.

كما قدم العيسى باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها خالص الشكر لسمو الأمير د. فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود على جهوده في المرحلة السابقة رئيسًا للمركز الوطني للقياس ثم رئيسًا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأعرب العيسى في تصريحه أنه قد كان لجهود سمو الأمير د. فيصل المشاري الأثر الكبير في تأسيس المركز الوطني للقياس والتقويم منذ أن كان تحت مظلة وزارة التعليم العالي سابقًا، وبعد انضمامه لهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما كان لسموه دور كبير في تطوير العمل بالهيئة مما انعكس بصورة إيجابية على دورها الوطني ومكانتها الإقليمية.