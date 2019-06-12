زواج الصيف يرفع أسعار الأغنام في جازان والرأس يصل إلى 1500 ريال

المواطن - علي شيبان - جازان

أدت بداية الإجازة الصيفية وكثرة الاحتفالات والمناسبات إلى ارتفاع أسعار الأغنام البلدي في منطقة جازان، خاصة بعد ارتفاع نسبة مناسبات الزفاف وعقد القران الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على الزواج يتجهون لشراء “السواكني واليمني”.

وقال إبراهيم الحدادي في تصريحات إلى “المواطن” إنه مع بداية الإجازة الصيفية وكثرة الاحتفالات اليومية خاصة الزفاف تسبب الوضع في ارتفاع أسعار الأغنام البلدي بالأسواق الشعبية في المنطقة، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 45% مما جعل الكثير من المقبلين على الزواج الاتجاه إلى شراء البديل من الأغنام وذلك من أجل إتمام حفل الزواج.

من جهته، أكد فهد هزازي أن الإقبال الشرائي في الصيف يعود إلى كثرة المناسبات والتي يتم خلالها استهلاك أعداد من الذبائح ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأغنام البلدي ليتراوح سعرها ما بين 1200 إلى 1500 ﷼ للرأس الواحد، موضحاً أن هذا المبلغ به فيه تكلفة كبيرة بالنسبة للمقبلين على الزواج لأنهم يحتاجون إلى مجموعة من الأغنام ما بين 30 إلى 40 رأساً.

أما عبدالاله قيسي فأوضح أن شريحة كبيرة من الزبائن تفضل الأنواع الأخرى كالسواكني واليمني حيث تتراوح أسعارها بين 700 إلى ألف ﷼ للرأس الواحد، وأن هذه الأنواع متواجدة بشكل كبير في الأسواق بسبب ازدياد الطلب عليها وانخفاض أسعارها مقارنة بالأغنام البلدي.