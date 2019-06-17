زوجة كارلوس غصن تناشد عرض قضيته في قمة مجموعة العشرين

المواطن - متابعة

ناشدت زوجة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثارة قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، خلال قمة قادة مجموعة العشرين.

وقالت كارول غصن المولودة في بيروت، التي تحمل جواز سفر أمريكياً في تصريحات صحفية “أودّ أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبي عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لي بالحديث إلى زوجي، وأيضاً أن يحترم مبدأ المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته”.

ومن المقرر أن يستضيف آبي قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو.

ويواجه غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، تهم ارتكاب مخالفات مالية، وقد قال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة، متهماً زملاءه السابقين بطعنه في الظهر، والتآمر للإطاحة به من رئاسة نيسان.

وقالت كارول إنها لم تتحدث إلى زوجها منذ إعادة إلقاء القبض عليه في الرابع من أبريل، قبل الإفراج عنه بكفالة بعد 3 أسابيع.

وأضافت “قالوا له إن أحد شروط الكفالة، القيود، وأنه غير مسموح له الحديث إليّ أو الحديث معي وهو ما أراه غير إنساني”.

ومضت تقول “كان ممكناً التعامل مع كل هذا داخلياً في حدود الشركة. لم تكن هناك حاجة لأن يصل (الأمر) إلى هذا المدى، وفوق كل ذلك زوجي بريء وستثبت الحقيقة مع الوقت”.

وفي أبريل ناشدت كارول الحكومة الفرنسية بذل المزيد لمساعدة زوجها، الذي ينفي التهم الموجهة له.