زوجوه ويعقل والحرمة ما لها غير البيت .. أفكار سلبية تتصدر وسم أنا ضد مقولة

فاقد الشيء لا يعطيه، اتفق العرب على ألّا يتفقوا، زوّجوه يمكن يعقل، هذه المقولات وغيرها من العبارات المترسخة في الأذهان كانت مثار رفض من قِبل العديد من المواطنين الذين احتشدوا عبر وسم ” أنا ضد مقولة ” الذي تصدر الترند السعودي اليوم الأربعاء.

وزخر الوسم بالعديد من العبارات التي رأى أصحابها أنها سلبية وأنه يجب أن نقف ضد انتشارها في المجتمع، حيث قال محمد البسام : أنا ضد مقولة اتفق العرب على ألّا يتفقوا .. ولا أعلم من قالها لأنها رسخت بالعالم العربي ..معًا ضدها وضد مَن يقولها.

بدوره قال بسام العنزي : أنا ضد مقولة أخلاقك تعكس تربية أهلك، ووراء كل خلق سيئ تربية سيئة، وأوضح ذلك بقوله : أخلاق الشخص تمثله فلا تظلموا الوالدين، فهناك دور للمدرسة ودور للمجتمع ككل.

من جانبه قال أحمد : “أنا ضد مقولة فاقد الشيء لا يعطيه.. بالعكس يعطي لأن الشيء اللي فقده ما يبغى الناس اللي يحبها يحسون بالفقد اللي حسه ويعطي من كل قلبه يعطي بكل ضمير”

أما أمال فقالت : أنا ضد مقولة المرأة ما لها إلا بيت زوجها.

وعلّق أبو سلمى في الوسم بالقول:” أنا ضد مقولة زوّجوه ويعقل. وش ذنب بنت الناس المسكينة”.

أما بدر العنزي فقال أنا ضد مقولة : الأقارب عقارب، وتابع:” يا للي تقول إن الأقارب عقارب ماني معك لو جبت لي ألف تبرير أنا أقول إن الأقارب قوارب نبحر بهم للأجر والرزق والخير”.