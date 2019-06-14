زيادة العدد كابوس يُزعج الأندية

المواطن - محمد سمعه

يُعد الدوري السعودي للمحترفين واحدًا من أقوى الدوريات في المنطقة العربية؛ وذلك بسبب قوة المنافسة بين الفرق بجانب جودة اللاعبين المحترفين في صفوف الأندية السعودية.

طلب بإلغاء الهبوط:

وكانت تقارير صحفية ذكرت خلال الفترة الماضية، أن الأندية الثلاث “أحد والباطن والقادسية” بجانب فريق الخليج طلبوا من الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء الهبوط والانضمام إلى 16 فريقًا في الدوري السعودي للمحترفين، ليُصبح عدد الفرق المتواجدة 20 فريقًا.

بالطبع زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين سيضر بالأندية والتي تُشارك في المسابقات العربية والآسيوية، حيث كثرة المباريات وإرهاق اللاعبين مع التعرض للإصابات.

كما أن زيادة عدد الأندية المتواجدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين سيؤدي إلى إطالة عمر الموسم وعدم إنهائه في شهر مايو، مما يؤثر بالسلب على خطة الأندية للتحضير للموسم الجديد.

مدرب وطني يُوضح المخاطر:

وفي هذا الشأن، أشار المدرب الوطني يوسف عنبر مدرب الأهلي إلى خطورة زيادة عدد أندية دوري المحترفين، حيث سيؤثر هذا الأمر بالسلب على الأندية طوال الموسم.

ويذكر أن الخليج فشل في الصعود لدوري المحترفين بعدما خسر من الحزم في مباراتي ملحق الصعود والهبوط، بالإضافة إلى أن هبوط القادسية وأحد والباطن جاء نتيجة احتلالهم المركز الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر في جدول ترتيب الدوري بالموسم الماضي.

وكان النصر تُوج بـ الدوري السعودي في الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.