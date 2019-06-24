زيارة محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية.. صفقات منتظرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكد مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والوصول إلى مستويات أعمق من التعاون في العديد من المجالات.

وتكتسب الزيارة التي تستمر يومين اعتبارًا من الأربعاء، أهميتها كونها الأولى لولي عهد منذ عام 1998، حيث سيجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي أون في أول أيام الزيارة، قبل التوجه إلى مدينة أوساكا اليابانية لحضور قمة مجموعة العشرين.

اتفاقيات تعاون

وقال مسؤول كوري جنوبي لرويترز، إن الزيارة ستشهد التركيز على العديد من المجالات الاقتصادية، وأهمها مصادر الطاقة، مؤكدًا أن “الجانبين سيوقعان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة.”

وتتربع المملكة على عرش أكبر موردي النفط في كوريا الجنوبية، حيث استوردت سيول 101.5 مليون برميل من النفط السعودي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 ٪ عن العام الماضي، وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية (KNOC).

الطاقة النووية

وأشارت رويترز إلى أن كوريا الجنوبية تبدو حريصة على مشروع الطاقة النووية السعودي، والذي يعد جاذبًا للمئات من الشركات العالمية المتخصصة في تلك التكنولوجيا خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة كوريا للكهرباء التي تديرها الدولة قد اختيرت في يوليو الماضي لتقديم عطاءات لبناء محطات نووية في المملكة، وذلك ضمن المشروعات الخاصة برؤية 2030 التي قدمها ولي العهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.