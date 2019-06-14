زيدان يحدد لـ ريال مدريد سادس صفقة للتعاقد معها

المواطن - محمد سمعه

لا يزال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب زيدان في أن يكون مواطنه بوغبا هو سادس الصفقات والتي يضمها ريال مدريد بعد التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد والبرازيلي إيدر ميليتاو والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلي رودريغو لاعب سانتوس البرازيلي.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن زيدان لايزال واثقًا في قدرته على شراء بوغبا من مانشستر يونايتد.

ويذكر أن بوغبا كان انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وارتبط اسم بوغبا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2019 وذلك بعد فشل الشياطين الحمر في التأهل لـ دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وتحدّث البلجيكي إدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد عن شعوره بعد الانضمام لصفوف النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونقلت صحيفة أس الإسبانية تصريحات هازارد من المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام قائلًا: أهلًا بالجميع، لغتي الإسبانية ليست جيدة حاليًا، ولكن شكرًا لكم جميعًا ولرئيس ريال مدريد ولعائلتي، وبالطبع أنا متشوق للعب بقميص ريال مدريد وتحقيق مزيد من البطولات.

وأضاف هازارد: أريد الاستمتاع بهذه اللحظة شكرًا جزيلًا لكم.