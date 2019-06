سؤال عن ليفربول ومحمد صلاح يُفاجئ طلاب الثانوية في مصر

المواطن - محمد سمعه

تفاجأ طلاب الثانوية العامة في مصر، اليوم الأربعاء، بسؤال في امتحان اللغة الإنجليزية عن المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول.

ويُعد محمد صلاح واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي في الفترة الأخيرة خاصة بعد تألقه اللافت للأنظار مع الريدز في آخر موسمين، حيث كلل مجهوداته بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو الجاري على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وجاء السؤال كالتالي في امتحان اللغة الإنجليزية حيث قال السؤال: من المعروف أن لاعبي ليفربول موهوبين للغاية، هم سيفوزون بالمباراة بكل سهولة.

وكان لزامًا على الطلاب اختيار الإجابة الأنسب، والتي تتماشى مع الجملة نحويًّا بصورة سليمة في الامتحان، حيث كان أمام الطلاب عدة خيارات وهي: “will win, win, are winning, are going to win”.

وانتشرت سؤال فريق ليفربول بسرعة البرق بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق المصريون بصورة طريفة على سؤال ليفربول في امتحان اللغة الإنجليزية وقالوا بأن ليفربول سيفوز بالمباراة بكل تأكيد.

وانضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري اليوم استعدادًا لخوض غمار المنافسة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو في الأراضي المصرية.