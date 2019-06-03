ساري يقترب من تدريب يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية، أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبًا من تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2019.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية أن ساري توصّل لاتفاق مع يوفنتوس لتدريب البيانكونيري لمدة 3 سنوات بعد رحيل مواطنه ماسيمليانو أليجري.

ويُذكر أن ساري تقابل مع مارينا جرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي يوم الجمعة الماضية ليخبرها برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد قضاه في تدريب نادي تشيلسي.

وكانت إدارة نادي تشيلسي فكّرت في إقالة ساري من منصبه في فبراير الماضي بسبب سوء نتائج تشيلسي لكن الفوز على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي جعل إدارة البلوز تصبر على المدرب ساري.

جدير بالذكر أن ساري نجح في قيادة تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بالتغلب على أرسنال برباعية مقابل هدف.

وجاء ساري لتدريب نادي تشيلسي في صيف 2018 بعد إقالة مواطنه أنطونيو كونتي من منصبه كمدرب للبلوز.