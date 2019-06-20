سالم الدوسري يقترب من البقاء

المواطن - مروة نبيل

اقترب النجم سالم الدوسري من البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكدت تقارير صحافية، أن إدارة فهد بن نافل اقتربت من حسم ملف تجديد عقد النجم سالم الدوسري حتى منافسات عام 2021.

وكان البعض قد ربط بين سالم الدوسري ونادي النصر، حيث أكدت تقارير صحافية أن العالمي تقدم بعرض لضمه لاعب الهلال لمدة 3 سنوات مقابل 7 ملايين ريال.

وتسعى إدارة فهد بن نافل لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين، والتعاقد مع نجوم أجانب سريعًا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل انطلاق المعسكر الإعدادي.

وستكون أولى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الموسم الجديد ضد النادي الأهلي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.