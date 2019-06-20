سامح شكري: أردوغان داخله حقد دفين وتصريحاته جوفاء

المواطن - القاهرة

أبدى سامح شكري، وزير الخارجية، بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة والتي وصفها بـ “غير المسؤولة” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر.

وقال بيان لوزارة الخارجية: “اتصالاً بالتصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء والتي تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دوليًا، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر”.

وأضاف البيان: “أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن بالغ استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسؤولة للرئيس التركي حول مصر والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها”، مؤكدًا على “استعداد مصر للتصدي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزناً.

وأكد شكري أن الأمر بات مكشوفاً يوماً بعد يوم من حيث رغبة أردوغان في التغطية علي تجاوزاته الداخلية والدخول في مهاترات عبثية لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصراً نحو اختلاق المشاكل”.

وشدد على أن “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرهما من المنظمات الإرهابية، والذي وظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُل سلبي في الشؤون الداخلية لدول المنطقة”.

وشدّد شكري على أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يحققه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”، مشدداً على أن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدراً للتندُر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”.