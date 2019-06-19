سامسونج تقدم شاشة منحنية لعشاق الألعاب

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كشفت شركة سامسونج النقاب عن الشاشة المنحنية CRG5 الجديدة، التي تخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها CRG5 الجديدة قياس 27 بوصة تمتاز بدرجة انحناء 1500R مع نسبة تباين 3000:1.

كما تتمتع الشاشة CRG5 بمعدل تحديث للصورة يبلغ 240 هرتز، مع زمن استجابة سريع يبلغ 4 مللي ثانية، وهو ما يوفر للمستخدم تجربة لعب سلسة بدون تشوش أو بطء.

وتمتاز الشاشة CRG5 بدقة وضوح Full HD تبلغ 1920×1080 بيكسل، كما أنها تدعم تقنية نفيديا G-Sync.

وتمتاز الشاشة CRG5 الجديدة بتصميم بسيط مع شاشة بدون إطار تقريبًا وقاعدة ثابتة، ومن المقرر طرحها في الأسواق اعتبارًا من أغسطس المقبل بسعر يبلغ حوالي 400 دولار أمريكي.