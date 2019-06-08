سامي الجابر يكشف المستور حول تسلّمه ملف التعاقدات

المواطن - محمد سمعه

كشف سامي الجابر، نجم نادي الهلال السابق، حقيقة تسلّمه ملف التعاقدات الهلالية من الإدارة المرشحة لرئاسة النادي برئاسة فهد بن نافل.

الجابر يكشف الحقيقة:

وكتب سامي الجابر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل.

وأضاف سامي الجابر: وأرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا.

ويذكر أن تقارير صحفية كانت ذكرت أن فهد بن نافل المرشح لرئاسة نادي الهلال كان طلب من سامي الجابر تولي ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب لنادي الهلال في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان سامي الجابر نجح في إقناع البرتغالي جورجي جيسوس لتولي تدريب نادي الهلال في صيف 2018 مقابل 7 ملايين يورو في الموسم، عندما كان الجابر رئيسًا لأزرق العاصمة.

ويذكر أن تقارير صحفية ذكرت أن فهد بن نافل سيقوم بتعيين المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم برشلونة الإسباني السابق كمدرب لـ الهلال في حال فاز برئاسة النادي.

وأشارت تقارير أخرى إلى نية فهد بن نافل استقدام سعود كريري نجم الكرة السعودية السابق للعمل في إدارة نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وقبل ترشح فهد بن نافل لرئاسة الهلال، كان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة الزعيم في شهر إبريل الماضي، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الماضي.