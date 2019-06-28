سان لورينزو عينه على نجم الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكّدت تقارير صحافية، أن نادي سان لورينزو الأرجنتيني يرغب في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، علي البليهي في الميركاتو الصيفي.

سان لورينزو

وجاءت رغبة سان لورينزو الأرجنتيني في التعاقد مع البليهي بناء على رغبة مدربه خوان أنطونيو بيتزي، الذي يعرف قدرات نجم الهلال جيدًا، نظرًا لتدريبه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من قبل.

وأشاد المدرب الأرجنتيني بيتزي بإمكانيات البليهي الفنية والبدنية، وتواصل مع نجم نادي الهلال ووكيل أعماله، رفيع الشهراني، وطلبوا التواصل مع إدارة الزعيم بشكل رسمي، وذلك وفقًا لتقارير سعودية وأرجنتينية.

وظهر البليهي بمستوى مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة بيتزي في كأس العالم 2018 وكأس الأمم الآسيوية 2019، الأمر الذي دفعه للسعي إلى ضمه لصفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني.

علي البليهي

وتألق علي البليهي بشكل لافت مع الهلال خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، وخطف الأنظار سواء على الصعيد الدفاعي الذي تألق فيه أو المساندة الهجومية، وحفزت أرقامه الرائعة مع الزعيم نادي سان لورينزو وبيتزي لضمه.

وشارك البليهي مع نادي الهلال في 25 مباراة بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تسجيل 3 أهداف، فيما لعب 6 مواجهات خلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وأحرز هدفًا واحدًا.

ويملك البليهي رقمًا مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، حيث إنه شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في 19 مباراة بمعدل 1710 دقيقة لعب، دون أي يُراوغه أي لاعب.

يُذكر أن علي البليهي صاحب الـ26 عامًا، مرتبط بعقد مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، لذلك يطلب من سان لورينزو الأرجنتيني التفاوض مع الإدارة الهلالية.