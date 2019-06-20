سبب وحيد يدفع ناصر الشمراني للتراجع عن الاعتزال

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب ناصر الشمراني مهاجم نادي الاتحاد يفكر في التراجع عن قرار اعتزال كرة القدم واللعب بشكل طبيعي في موسم 2019-2020.

العروض كثيرة

وجاء تفكير ناصر الشمراني في التراجع عن قرار الاعتزال هو كثرة العروض المقدّمة إليه في الفترة الحالية.

وكان ناصر الشمراني فكّر في الاعتزال بعد نهاية موسم 2018-2019، خاصة بعد انضمامه لفريق الاتحاد لمدة ستة أشهر قادمًا من نادي الشباب.

ويُذكر أن ناصر الشمراني والمُلقب بـ ” الزلزال” ساهم في إحراز 11 هدفًا في الموسم الماضي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد إلى التحدث مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا؛ وذلك من أجل تحديد الصفقات المطلوبة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان أنمار الحائلي تحدّث عن هذا الملف قائلًا: هناك تواصل دائم مع الإدارة السابقة، وهناك تقرير مقدم من المدرب سييرا بخصوص اللاعبين، وسنجتمع مع الجهاز الفني خلال 48 ساعة للوقوف على كامل احتياجات الفريق.

ويُذكر أن بعض من التقارير الصحفية كانت ذكرت أن الاتحاد يفكر في التعاقد مع المهاجم هارون كمارا لاعب نادي القادسية، والمهاجم عبدالفتاح آدم لاعب نادي التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق أن تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي الاتحاد قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه، في شهر أكتوبر عام 2017، ويأمل في أن تكون عودته مميزة هذه المرة؛ وأن يعود الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين محتلًّا المركز العاشر برصيد 34 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.