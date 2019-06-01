سبت الكهرباء .. أكثر من 10 ساعات من الظلام واعتذار يتيم من الشركة!

المواطن - الرياض

مرت أكثر من 10 ساعات ولا زالت الكهرباء مقطوعة بدون أي مبرر أو تصريح من السعودية للكهرباء يوحي بأن هناك عملًا لإعادة التيار.. شكوى ليست الأولى والأخيرة في يوم لم ترَ بعض المناطق مثله، ليطلق عليه البعض لقب “سبت الكهرباء”؛ وذلك بسبب انقطاع التيار عن مناطق عديدة في المملكة بسبب أعطال في الشبكة أو الطقس أو مبررات أخرى أطلقتها “السعودية” لامتصاص استياء المواطنين والمقيمين.

وانهالت شكاوى المواطنين في مناطق عديدة غالبيتها في الجنوب بسبب انقطاع الخدمة، حيث كسر الآلاف صيامهم أمس السبت على ضوء الجوالات والشموع في انتظار حل من الكهرباء لإعادة التيار وممارسة الحياة الطبيعية، إلا أن الشركة لم تتحرك- بحسب البعض- بالشكل المناسب لمواجهة هذه الأعطال المتكررة.

الجنوب مظلم:

وشكا مواطنون ومقيمون في نجران من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات بدون أن تبين الشركة سبب الخلل أو تطلق تصريحات رسمية للتوضيح، وهو ما ردت عليه السعودية للكهرباء بأن الخدمة عادت فعليًّا لبعض المتأثرين ومستمرة تباعًا، مكررة اعتذارها عن هذه الحالة الطارئة والتي تم على إثرها استنفار كافة الفرق الميدانية لمعالجتها ومتابعة كافة الحالات باهتمام بالغ.

وقالت الكهرباء: إن انقطاع الخدمة في بعض مناطق الجنوبية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما شكا مواطنون في أحد المسارحة في جازان من انقطاع التيار من الساعة الثالثة والنصف عصر أمس، حتى إن العديد منهم لم يستطيع الإفطار أو صلاة التراويح، وسط معاناة حقيقية من الطقس الحار وتوقف المكيفات والمراوح التي ترطب عليهم الأجواء.

وفي عسير الأمر نفسه، حيث انقطعت الكهرباء لساعات طويلة وسط اعتذار “يتيم” بحسب وصف المواطنين على موقع الكهرباء، مؤكدين أن الشركة لا ترد على البلاغات رغم أنهم يدفعون فواتير الخدمة بـ”الهللة”!

وأكد مواطنون أن الكهرباء حتى صباح اليوم الأحد مقطوعة في العديد من قرى منطقة الباحة، موضحين أن الأزمة مستمرة منذ عصر أمس، وهو ما تسبب في شلل حياتي للقرى وأهلها، وسط عدم توضيح رسمي أيضًا من جانب الشركة.

عودة ولكن!

وعادت خدمة الكهرباء إلى غالبية محافظات منطقة جازان بعد انقطاع دام لأكثر من سبع ساعات، وذلك منذ الساعة الثانية ظهرًا، حيث عاد التيار الكهربائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء السبت.

ولكن أكد بعض المواطنين أن الخدمة انقطعت للمرة لثانية في بعض المنازل ثم عادت، وسط تذبذب للتيار قد يسبب مشكلة بالأجهزة الكهربائية أو يوقع حوادث.

الرياض تدخل على الخط!

ودخلت الرياض على خط أزمة الكهرباء، حيث انقطعت الخدمة عن حي المونسية بمنطقة الرياض، وهو ما دفع الشركة للاعتذار عبر رسائل لمقدمي البلاغات والتأكيد على أن الانقطاع يعود إلى عطل عام في الشبكة الكهربائية، حيث يجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن.

دليل فشل:

ورأى مواطنون أن انقطاع الكهرباء في المناطق الجنوبية وتوقف الخدمة ما هو إلا دليل فشل الشركة التي لا يوجد لديها خطة عمل في الأزمات، خاصةً وأن الحياة شبه معطلة في المراكز التجارية والمستشفيات، ومن الخطأ أن يرتبط مصير هذه المناطق كلها بموقع واحد! مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وإعفاء المقصرين في هذه الأزمة التي تأتي في أيام مباركة.