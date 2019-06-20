المواطن - واس

صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ، بتعيين السيد “ستيفن جروف” محافظاً لصندوق التنمية الوطني.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط ، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري أنّ تعيين “جروف” جاء بناءً على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.

ويحظى “جروف” بخبرة تتجاوز ثلاثين عامًا في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولاً عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي. كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقد تم إنشاء صندوق التنمية الوطني بموجب الأمر الملكي رقم (أ/13) الصادر بتاريخ 13 محرم 1439هـ الموافق 04 أكتوبر 2017م، حيث يرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء. ويعمل الصندوق على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.