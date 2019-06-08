سحب ركامية متسارعة تتحرك شمالًا وكراني: احذروا شدة الأمطار

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، انتشارًا وتكوُّنًا متسارعًا لسحب ركامية ممطرة على منطقة جازان تتحرك شمالًا، وآخر على منطقة مكة المكرمة وثالثًا على منطقة المدينة المنورة.

وتابع أن الحالة أيضًا ستكون كلما اتجهنا شمالًا وعلى الأجزاء الغربية والشمالية الغربية للوسطى، مضيفًا: احذروا شدة الأمطار واجتنبوا مجرى السيول.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق المملكة.