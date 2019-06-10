سرقوا 21 مليونًا من الفيلا رغم وجود أصحابها!

المواطن - متابعة

سُرقت فيلا “فخمة” مكونة من طابقين في منطقة تلال الإمارات، دون أن يعلم اللصوص أن أصحابها موجودون فيها، وأيضًا دون أن يشعر بهم أحدٌ من أصحابها الذين كانوا موجودين في الطابق الأرضي، والسبب هو سيارة فارهة كانت متوقفة أمام الفيلا، دلت الجناة على أن أصحابها أثرياء!

وكشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي عن جريمة سرقة كبيرة وقعت في فيلا رجل أعمال أوروبي في منطقة تلال الإمارات في نهاية شهر فبراير الماضي، متهم فيها 3 زائرين أمريكيين حضروا إلى دبي من موطنهم خصيصًا لاستهداف الفلل الواقعة في المجمعات السكنية الراقية، من بينها هذه الفيلا قيد الدعوى التي تعتبر أول هدف دسم لهم، وتمت سرقتها بعد حضورهم مباشرة إلى الإمارة بيومين، بحسب “البيان” الإماراتية.

والغريب والمثير للدهشة والتساؤلات، هو أن اللصوص نفذوا جريمة السرقة في الطابق الأول حوالي الساعة 6 ونصف مساء، دون أن يشعر بهم أحد من أهل المنزل الذين كانوا متواجدين في الطابق الأرضي، بمن فيهم الخادم الذي اكتشف الجريمة عندما صعد إلى الطابق “العلوي” بعد وقت قصير من “السرقة”؛ للتأكد من إغلاق الإضاءة وأجهزة التكييف والأبواب.

والمثير أيضًا أن اللصوص صعدوا إلى الطابق الأول من خلال سلم خارجي، ووجدوا باب البلكونة مفتوحًا، فدخلوا من خلاله إلى الغرف، التي أغلقوها من الداخل بعد دخولهم إليها، مخافة أن يداهمهم أو يحس بهم أحد، واستولوا على مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات ومبالغ تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 20 مليون و700 ألف درهم، ومن ثم هربوا من المكان باستخدام سيارة استأجروها للغرض الإجرامي، وعادوا إلى الفندق لتقاسم الغنيمة.

وشهد المجني عليه وهو رجل أعمال أمريكي عمره 66 سنة، أنه بينما كان متواجدًا في منزله- (فيلا واسعة من طابقين)- في تلال الإمارات مساء يوم الواقعة، ذهب الخادم إلى الطابق الأول للتأكد من إغلاق الإضاءة، وأجهزة التكييف، والأبواب، ولدى دخوله مكتبه، تفاجأ بوجود بعثرة داخله، ثم توجه إلى غرفتين أخريين في الطابق عينه فوجدهما مغلقتين من الداخل، ليعود إليه مسرعًا ويخبره بما شاهده، قبل أن يتوجه هو وزوجته للتأكد بنفسهما من رواية الخادم، ويكتشف أن الخبر صحيح، ويستدعي الشرطة للمباشرة في التحقيقات الأولية.

وأقر اللصوص الذين تتراوح أعمارهم بين 27 عامًا و31 عامًا في تحقيقات النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليهم في مقر إقامتهم في الفندق في اليوم التالي بعد وقوع الجريمة، باتفاقهم في موطنهم على الحضور إلى دبي، لتنفيذ جرائم سرقة داخل الفلل، وبعد حضورهم بيوم، استأجروا سيارة وتنقلوا بين مناطق “راقية” مختلفة في دبي، لرصد مواقع الفلل السكنية المراد سرقتها، ولدى وصولهم إلى تلال الإمارات وقع اختيارهم على فيلا كانت تقف أمامها سيارة فارهة فقرروا سرقتها، بعد أخذ احتياطات المراقبة، وعادوا إليها مساء اليوم التالي، ونفذوا جريمتهم بالتفاصيل المذكورة أعلاه.