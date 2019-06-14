سعود آل سويلم يعتذر عن الترشح لـ رئاسة النصر ويؤكد: سأظل عاشقًا له

المواطن - محمد سمعه

أعلن سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر عن عدم ترشحه لرئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة وذلك بعد كتابته لمجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر:

وكتب آل سويلم قائلًا: جماهير الوفاء كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وأضاف آل سويلم: جماهير الشمس بفضل الله ثم بدعمكم ومساندتكم استطعنا برفقة رجالات النصر الأوفياء أن نؤسس فريق استثنائي قادر على حصد الذهب والبطولات عامًا تلو آخر، سواء على مستوى الرعاة، أو على مستوى الجهاز الفني واللاعبين من خلال توقيع عقود لاتقل عن سنتين كأقل تقدير

وتابع رئيس النصر: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله.

وواصل سعود آل سويلم قائلًا: أعتذر أشد الاعتذار عن أي تقصير أو أي خطأ خلال الموسم الماضي، وسأبقى خادم وداعم لهذا الكيان العظيم خلف كل إدارة، كما أحث أعضاء الشرف على المزيد من التكاتف لإسعاد هذه الجماهير العظيمة والمخلصة.