سعود السويلم .. صنع المستحيل والظروف تبعده عن النصر

المواطن - مروة نبيل

صدم سعود السويلم جماهير نادي النصر بعدم تقديم ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة العالمي في الموعد القانوني المحدد من قبل الهيئة العامة للرياضة، والذي انتهى بشكل رسمي، مساء أمس الثلاثاء.

سعود السويلم

وكان سعود السويلم قد كُلف من قبل الهيئة العامة للرياضة، برئاسة مجلس إدارة نادي النصر، شهر مارس عام 2018، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لتحقيق نتائج مميزة والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.

ونجح نادي النصر في التتويج بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأهله لمنافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

السويلم صنع المستحيل

وأكد المتحدث باسم نادي النصر عبدالله بن زنان، رحيل سعود السويلم بشكل رسمي عن العالمي، ووجه إليه عدة رسائل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرًا وإنجازًا عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية، ولكنك كنت جبلًا لم يهتز رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك”.

وتابع: “اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة نعم هناك ألم لرحيلك ولكن من يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر”.

وأضاف: “جماهير النصر أعلم ما تشعرون به ولكن للنصر رجال وسيظل أبو فهد داعماً كبيراً للنصر ورجاله بالمال والفكر نصركم بحاجة ماسة لتكاتفكم الآن أكثر مما سبق وشكر الشامخ أول الواجبات فالوفاء لا يتجزأ والمبادئ لا تقتص كل من خدم النصر يستحق الشكر فكيف برجل وضع النصر في المقدمة”.

وواصل: “جماهير النصر مهما قلت فلن أصف شعوري هذه اللحظات ولكن تعلمنا من رموز النصر أن تكاتفنا يجلب الفرح وتفرقنا يعيد النصر للضعف سننتظر رجال النصر ووقفتهم وأنا أثق أنهم سيكونون بالموعد فالنصر لديه من الاستثمارات والرعايات ما يجعله من أغنى الأندية مع وقفة رجاله لا تقلقوا”.

الظروف أقوى

واستكمل تغريداته قائلًا: “أخيراً .. لا يمكن أن نقول عن رحيل الشامخ إلا : قدر الله وما شاء فعل .. الشامخ أتى للنصر وهو شامخ فعلاً ورحل عن النصر وهو شامخ مع ناديه .. ظروفه الخاصة التي منعته لن تمنعه من دعم النصر والوقوف معه وسيبقى الشامخ اسم على مسمى .. وسيبقى النصر الشمس التي لا تغيب”.

واختتم عبدالله بن زنان تغريداته بشأن سعود السويلم قائلًا: “الظروف الخاصة لأي شخص والمواقف المختلفة تحدث في دقائق أو تتشكل في ساعات قليلة .. رغبة الشامخ هي رغبة جمهور النصر ولكن الظروف أقوى”.