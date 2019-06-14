سعود السويلم وناظر وخيمي .. أنقذوا أنديتهم ورحلوا أبطالًا

المواطن - محمد سمعه

أصبح سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر هو ثالث رئيس يُعلن عدم ترشحه في فترة الانتخابات من أجل رئاسة ناديه لمدة أربع سنوات مقبلة.

وكان سعود آل سويلم أعلن في مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله.

وسار سعود آل سويلم على خطى لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد وحاتم خيمي رئيس نادي الوحدة حيث أعلن كل منهما عدم ترشحه لرئاسة ناديه في فترة جديدة لمدة أربع سنوات.

بصمات لن تُنسى

وتمكن الرؤساء الثلاثة من ترك بصمة مميزة لن تُنسى من قبل جماهير النصر والاتحاد والوحدة، حيث ساهم آل سويلم في قيادة العالمي للتتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي على حساب نادي الهلال.

ونجح لؤي ناظر خلال الفترة الأخيرة في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم في الاتحاد، حيث نجا الفريق تحت قيادته من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي ووصل كذلك إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في 2019، ولكنه خسر اللقب لصالح نادي التعاون.

أما حاتم خيمي فنجح في الإبقاء على فريق الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الأول بعد الصعود من دوري الدرجة الأولى قبل انطلاق موسم 2018-2019.

تغريدة سر النجاح

وقبل قدوم سعود آل سويلم لرئاسة نادي النصر بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، علّق سعود السويلم على وضع نادي النصر في الثالث من مارس في عام 2018 فقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: وضع نادي النصر غير مقنع ولا يرضي جمهور العالمي.. نحتاج العودة بالنصر لمكانته ومستواه المعهود.