سعود بن نايف لإدارة الباطن: بالعزيمة والتكاتف ستعودون لدوري الأضواء

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

التقى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد، برئيس نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس.

وجاء هذا اللقاء في مقر محافظة حفر الباطن، وذلك بمناسبة تزكية مجلس إدارة النادي السماوي خلال الأربعة أعوام المقبلة من الجمعية العمومية للنادي التي أُقيمت مؤخرًا.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من دعمٍ واهتمام بالقطاع الرياضي، تجسد في استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الهيئة العامة للرياضة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص.

وشدد على أن استقبال خادم الحرمين الشريفين للرياضيين يؤكد أن الرياضة والرياضيين دومًا في وجدان خادم الحرمين الشريفين، وعليهم آمال معقودة لتمثيل المملكة خير تمثيل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وتابع: “لابد أن يفرح أهالي حفر الباطن بعودة ناديهم إلى دوري الأضواء، وهذا الأمر ليس مستحيلًا متى ما توفرت الإرادة والتكاتف بين محبي النادي، في ظل اهتمام محافظ حفر الباطن الذي لن يدخر جهدًا في دعم النادي، وأتمنى لنادي الباطن ومحبيه مزيدًا من النجاحات”.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة.