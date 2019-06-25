سعود كريري مديرًا لإدارة الكرة في الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن تعيين قائد الأزرق والمنتخب السعودي السابق، سعود كريري، مديرًا لإدارة كرة القدم رسميًّا، خلفًا للمستقيل فهد المفرج.

وجاء اختيار الرئيس التنفيذي لنادي الهلال عبدالله الجربوع للاعب الزعيم السابق سعود كريري بناء على مسيرته الحافلة في الملاعب السعودية والصفات القيادية التي يتمتع بها.

ولعب سعود كريري صاحب الـ39 عامًا في صفوف القادسية خلال الفترة من 1997 حتى 2003، قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد حتى عام 2013، ومنه للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى 2016، ثم لعب في الشباب حتى 2018.

وساهم سعود كريري في تحقيق المنتخب السعودي لبطولتي العرب 2002 والخليج 2003، وشارك في تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2006، ولعب في المونديال، وخاض 133 مباراة دولية.

ونجح سعود كريري خلال فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بـ3 بطولات، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد وكأس السوبر، وحصد 10 بطولات مع الفريق التي مثلها طوال مسيرته.