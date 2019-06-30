سقوط أول قتيل في مليونية 30 يونيو بـ السودان

المواطن - متابعة

أكّدت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية سقوط أول قتيل في المظاهرات التي خرجت اليوم ودعت إليها قوى الحرية والتغيير تحت اسم مليونية 30 يونيو.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، إن القتيل هو شاب عشريني وفارق الحياة إثر إصابته برصاصة في الصدر.

وشهدت المدن السودانية، الأحد، مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وأطلقت عليها اسم مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية.

ورفع المتظاهرون شعارات مُنددة بالمجلس العسكري الانتقالي، الذي يتولى حاليًا السلطة في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السوداني السابق، عمر البشير.