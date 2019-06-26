سلافين بيليتش: لهذا السبب قبلت تدريب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تحدّث المدرب الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني السابق لنادي الاتحاد عن أسباب قبوله تدريب العميد في الفترة الماضية.

وقال بيليتش: نادي الاتحاد اسم آسيوي كبير، وأنا سعيد لتدريبه، وكنت أمل البقاء لفترة أطول.

وأضاف بيليتش: لم أنتقل إلى السعودية لأسباب مالية فقط، وسبب قبولي عرض الاتحاد؛ لأنني أحب ثقافتهم، وأردت أن أُجربها عن قرب، وتركت الفريق بوضع أفضل مما وجدتهم عليه خاصة بعد فترة الانتقالات الشتوية.

ويُذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السابق برئاسة لؤي ناظر كان قد قرّر إقالة المدرب سلافين بيليتش من قيادة الفريق الأول بسبب سوء النتائج، وتمّ تعيين المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا بعد ذلك لتدريب الفريق الأول.

وكان المدرب سلافين بيليتش تولّى تدريب فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي مؤخرًا.

أنهى نادي الاتحاد بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2018-2019 في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

ويذكر أن أنمار الحائلي قد فاز برئاسة نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة بالتزكية وذلك بسبب عدم وجود أي مرشح منافس أمامه في انتخابات النادي.