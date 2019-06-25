سلمان المالك عضوًا ذهبيًّا في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

زار سلمان المالك، مساء يوم الثلاثاء، مقر النادي الأهلي، وكان في استقباله المشرف على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ.

ورحب ابن مشعل بالمالك في النادي الأهلي، مؤكدًا سعادته بتواجد شخصية استثمارية وعقلية مميزة مثله، وقال: “نسعد بالتعاون مع الطاقات الوطنية المميزة والتي نفخر بها، وهو أحد خططنا التي نسعى لتنفيذها مواكبة لرؤية المملكة 2030”.

وفي ختام الزيارة، تسلم سلمان المالك عضوية النادي الذهبية التي قام بسدادها ليُصبح بذلك عضوًا ذهبيًّا في النادي الأهلي.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا خلال زيارة سلمان المالك للراقي، وتسلمه العضوية الذهبية.