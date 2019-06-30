سوق الأسهم يُنهي تعاملات يونيو على ارتفاع

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 25.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8821.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 109 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 44 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التأمين العربية، وثمار، والجوف، وزين السعودبة، وأمانة للتأمين, الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحكير، ومشاركة ريت، والجزيرة ريت، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.99% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأميانتيت، وزين السعودية، والإنماء، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 92.07 نقطة ليقفل عند مستوى 3808.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 597 صفقة.