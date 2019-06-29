سوموديكا: رازفان سيُدرب ريال مدريد الآسيوي

المواطن - مروة نبيل

أشاد مدرب الشباب السابق، الروماني ماريوس سوموديكا، بإمكانيات مواطنه رازفان لوشيسكو الذي ارتبط اسمه بتدريب الهلال في الموسم الرياضي الجديد.

وعلق سوموديكا على تدريب رازفان لنادي الهلال خلال تصريحاته لصحيفة digi sport قائلًا: “لا يُمكن القول إنه تراجع في مسيرته المهنية؛ لأن الهلال فريق كبير للغاية.. نحن هنا نتحدث عن ريال مدريد الآسيوي”.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي الهلال اتفق رسميًّا مع رازفان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد، مشيرة إلى أنه حصل بالفعل على توقيع المدرب الروماني في فرنسا.

وكان نادي باوك اليوناني قد أعلن عن فك الارتباط مع رازفان رسميًّا، بعدما قام المدرب الروماني بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ مليوني يورو، حيث كان يتبقى عام في عقده، ما يدل على اقترابه من تدريب الهلال.